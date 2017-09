Indbrud i pizzeria: Tyve stjal pizzabilen

Det var ikke det mest diskrete bil, ukendte gerningsmænd valgte at stjæle i Skive sent torsdag aften.



Det gik ud over Pizza Kings udbringningsbil, en Dacia Sandero med iøjnefaldende reklamer på.



Forklaringen er sikkert også, at det var den mulighed, der bød sig, da tyvene alligevel begik indbrud i pizzeriaet.



Her fandt de nøglerne til bilen, som de derefter stjal.



Umiddelbart blev der ikke stjålet andet, oplyser politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Politiet blev adviseret om indbruddet af et avisbud, der bemærkede, at døren til pizzeriaet stod åben ved midnatstid.

