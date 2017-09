Bizart fund på skole: »Hvem kappede hovedet af vores and«

Eleverne på specialskolen Dalbygård fik en ubehagelig overraskelse, da de torsdag klokken 12.30 vendte hjem fra en udflugt.



På et græsareal ved Dalbygård, der holder både høns og ænder, lå skolens andrik.



Eller rettere andrikkens krop. Hovedet var nemlig kappet af med et rent snit, og tilbage lå kun det hovedløse kadaver.



- Eleverne var noget pikerede over, at hovedet var kappet af anden. De syntes, det var bizart, fortæller lærer Sune Lignell Weber.



Ligesom resten af skolen undrer han sig over, at der ikke var tegn på, at anden var blevet dræbt af et andet dyr.



- Hvis der havde været en hund eller et andet dyr inde og dræbe anden, så ville der ligge fjer spredt rundt, siger Sune Lignell Weber



Han hæfter sig også ved, at der ikke er bidt i eller ædt af kroppen, samt at snittet, hvor halsen og hovedet er skilt fra kroppen, er helt perfekt.



- Jeg har aldrig set et dyr, der har lavet så rent et snit og efterladt kadaveret, siger Sune Lignell Weber.



Han har lavet et opslag på i en Resen-gruppe på Facebook med et billede af anden i håbet om, at nogen har set noget eller bare kan hjælpe med at finde en forklaring.



- Det er mere usikkerheden, der nager. Vi vil bare gerne have en forklaring på, hvad der er sket. Dyrene betyder meget på vores sted, siger han.



Politiet har han ikke meldt det til.



- Hvad vil politiet gøre ved en hovedløs and?, spørger han.



