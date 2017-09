Rullende apotek stoppet: 49-årig havde kæmpe pillearsenal i bilen

Der var nok at notere i den sorte bog, da en politipatrulje torsdag klokken 12.52 slog en klo i en 49-årig mand fra Skive, som er en af politiets gamle kendinge.



Patruljen stoppede ham på Ballingvej ud for Damgårdsvej i Hem, hvor han kørte bil i narkopåvirket tilstand. En narkotest gav positivt udslag for både kokain og metadon, fortæller politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



I den 49-åriges bil fandt politiet 168 Metadonpiller, 20 Bromam-piller, 1100 Revotril-tabletter og 40 ukendte tabletter, som han ikke kunne gøre rede for. Derudover havde han også en ulovlig peberspray på sig.



De sidste lovovertrædelser, betjentene kunne skrive på listen, var kørsel uden førerret, da den 49-årige ikke har noget kørekort, og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, da man efterfølgende fandt lidt hash på hans bopæl, oplyser Lars Mikkelsen.



Efter endt afhøring blev den 49-årige løsladt, men han er fortsat sigtet for narkokørsel, kørsel uden førerret, overtrædelse af narkotikalovgivningen med henblik på salg, overtrædelse af våbenloven og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.





