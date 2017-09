Skibonit tiltalt for at true folketingspolitiker på livet

En mand fra Skive skal i nær fremtid tage plads i den varme stol i byretten i Viborg, tiltalt for trusler mod Dansk Folkepartis EU-ordfører i Folketinget, Kenneth Kristensen Berth.



Ifølge dagbladet BT sendte skibonitten sidste efterår følgende besked til DF-politikeren: »Ville ønske, at jeg bare kunne udfordre dig til duel. Tage dig ud med et enkelt skud«.



Det er femte gang inden for et år, 40-årige Kenneth Kristensen Berth, som ud over sit hverv i Folketinget også sidder i byrådet i Vallensbæk Kommune, har modtaget beskeder af den karakter, En af sagerne, der minder om den, skibonitten er sigtet i, endte tidligere på året med 60 dages ubetinget fængsel til en 29-årig mand fra Sønderjylland.



Sønderjyden havde på Facebook skrevet følgende til EU-ordføreren: »Tror du ikke, at du skal tage og holde din kæft, inden du får kuglen som den landsforrædder, du er«.



To af de øvrige trusler mod Kenneth Kristensen Berth er Anklagemyndigheden i gang med at efterforske, og den femte sag har politiet opgivet at løfte, da den truende besked er sendt fra en IP-adresse i Thailand.



Kenneth Kristensen Berth siger til BT, at truslerne gør ham nervøs, og at han også er ked af dem på sin families vegne.



»Tonen bliver hårdere og hårdere, men det er vigtigt, at man reagerer på det, for hvis vi først begynder at tolerere den slags, går det galt. Uanset om man er folkevalgt eller ej. Bliver man udsat for trusler, skal det meldes til politiet, så der kan blive slået ned på det«, fastslår Kenneth Kristensen Berth over for BT.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: