Opslag på Facebook gav pote: Steen fandt date fra Thise

Nogle gange kan det betale sig at være frisk og satse hele »butikken«.



Det kan 49-årige Steen Bystrup fra Ulbjerg skrive under på.



Han har i ugens løb nærmest været i en panikagtig tilstand, da han endte med at brænde inde med en ekstra billet til Cirkusrevyen, en betalt middag og et hotelophold i København.



Den pakke havde han købt for fire måneder siden, og han var sikker på, at han nok skulle finde en kæreste eller mulig kæreste at tage med, inden turen gik mod hovedstaden.



Men mandag morgen havde han endnu ikke fundet en, og billetterne skal bruges i weekenden.



Derfor tog han mere drastiske metoder i brug, og han efterlyste en date på Facebook, som kunne tage med ham til København.



Og den efterlysning har givet pote.



40-årige Anita Kristensen fra Thise vil gerne med, og hun glæder sig.



- Jeg har aldrig før set Cirkusrevyen, og jeg er åben for at lære Steen at kende, så jeg ser frem til en hyggelig weekend, siger Anita Kristensen, der har været single i tre år.



Steen Bystrup fik 10-12 henvendelser, og til sidst skulle han vælge mellem de syv-otte mest seriøse bud.



- Jeg skulle træffe en beslutning, så jeg måtte vælge én ud. Så derfor tjekkede jeg lidt på Facebook, og så ringede jeg til Anita, da det var hende, jeg helst ville have med, siger Steen Bystrup.



Anita Kristensen og Steen Bystrup har nogle fælles venner, og det var en fælles veninde, der havde gjort Anita Kristensen opmærksom på tilbuddet.



De to kender dog ikke hinanden i forvejen.



Anita Kristensen og Steen Bystrup tager til København fredag middag. De kører i Steens bil, og de er først tilbage i henholdsvis Thise og Ulbjerg i løbet af søndagen.

