Succes for ny HF-line: 24 elever i gang med eSport

Skive Gymnasium & HF har stor succes med at tiltrække elever til den nye linje, hvor eleverne kan specialisere sig i eSport.



I alt 24 elever går i den nye eSportsklasse, som er et tilbud til seriøse gamere. Eleverne får udover den almindelige skolegang et ekstra tilbud om at træne deres sport med en professionel coach flere gange om ugen efter skoletid, og de får undervisning i populære spil og indsigt i mange aspekter af eSportbranchen, der er en voksende branche.



- eSportsklassen er en ren drengeklasse, og det har vi aldrig haft før. Dermed er der ændret på kønsfordelingen på skolen, så andelen af drenge er blevet større, og det var også et af målene med at tilbyde den nye linje. Vi har nu en mere ligelig fordeling mellem kønnene, siger innovationslærer Anders Teglgaard Kjær.



Med de mange nye mandlige elever i eSportsklassen er der nu 37 procent drenge på hele skolen.



Torsdag er der arrangeret et foredrag med den professionelle Counter-Strike-spiller Emil »Magisk« Reif for eSporteleverne.

