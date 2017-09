Atletikleder Finn Andersen fra Rødding AK fik sig en overraskelse torsdag aften.



Han var mødt op på stadion i Rødding for at stå for aftenens NVJ-stævne, men netop som Andersen var i færd med at få de sidste detaljer på plads for de ca. 60 deltagere, så blev han afbrudt.



Det var det mangeårige SIS-bestyrelsesmedlem, Jørgen Breum Hansen, der havde fået mandat til at møde op og uddele den pris/hæder, der blev indstiftet, da navnkundige Erik Preisler gik på idrætsmæssig pension.



Da stiftede SIS (Skive Idræts-Samvirke) en Preisler Pris, som den afgående meget naturligt blev den første modtager af i 2014.



Prisen har mange »krav« for at blive uddelt - og den lever Finn Andersen op til, blandt andet, at det ikke er nok kun at have lagt en indsats i »egen klub«.



- Modtager er Finn D. Andersen. Han er formand for Rødding Atletikklub og har været det siden klubbens start i 1980. Finn har siddet i bestyrelsen for SIS fra starten og udtrådte for 4 år siden, og desuden har Finn har siddet i Folkeoplysningsudvalget i flere perioder - indsat af SIS, sagde Jørgen Breum Hansen.



- Indenfor atletikforbundet har Finn siddet som formand for B&U udvalget i perioden 2002-2009. Desuden har han været formand for atletikforbundets disciplinærudvalg i 2014, og initiativtager til nordisk samarbejde omkring børn og unge. Videre er han tildelt Dansk Atletikforbunds lederpris sølvdiskos i 2000.



- Finn er generelt meget initiativrig også uden for idrætten verden. Han er meget resultatorienteret, motiverende og vedholdende, hvilket ses, eftersom han har været formand for Rødding Atletikklub i 37 år.



- Han arbejder også for idrætten i et bredere perspektiv, idet man år efter år ser Finn som hjælper ved Skive Atletikklubs DM indendørs.



Finn Andersen er 65 år - og selv var han glad og stolt over hæderen.



- Det kom som en total overraskelse, siger han.



- Jeg er glad og stolt, men for mig er det vigtigste, at de unge mennesker får nogle gode oplevelser, og at vi kan afvikle et godt stævne, som vi gjorde torsdag aften. Det sidste, jeg giver slip på, vil være det aktive arbejde i »marken«, siger han.



60 deltagere Og lavet atletik blev der også torsdag aften i Rødding: 60 deltagere fra seks nordvestjyske klubber, de tre lokale inklusive, var mødt op - og alle havde en god aften, hvilket også skyldtes, at aftenens i øvrigt kraftige byger gik uden om Rødding og nærmeste omegn.