Mette F. og skår i S-DF-aksen

Efter en turbulent politisk uge med daglige regerings-udspil og tonsvis af kommentarer tegner der sig flere interessante »billeder« på den politiske himmel.



Længe har der været en stærk alliance mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti - blandt andet med fælles modstand mod ellers forstandige reformudspil - men alt tyder på, at vejene skilles mellem S og DF i forhandlingerne om skat og velfærd.



Socialdemokratiet vil med Mette Frederiksen i spidsen kun bruge det såkaldte økonomiske råderum til ekstra velfærd og voksende offentlige udgifter. Dansk Folkeparti vil have mere velfærd på udvalgte områder, og så vil partiet godt gå med til lavere skat på arbejde, hvis fordelingen af lettelserne ændres, så det ikke - som i regeringens udspil - er de højeste indtægter, der får klart de højeste lettelser. Og DF og regeringen skal nok blive enige.



Regeringen har valgt kun at forhandle skat med DF. De radikale får ingen invitation, så regeringen satser målrettet på at få balancen mellem mere velfærd og mindre skat aftalt med DF. Derfor vil der også komme forslag på bordet, som skal medføre indtægter på udlændingeområdet - f.eks. ved deltagerbetaling for danskundervisning og loft over børnepenge i forhold til antal børn.



Det vil være et reelt sammenbrud for regeringen, hvis den ikke opnår enighed med DF, og DF har samtidig en klar interesse i at fremstå som partiet, der skaber en bedre social balance i skattelettelerne og samtidig sikrer mere velfærd og yderligere udlændingestramninger. Det skal huskes, at Dansk Folkeparti presses af det nye parti, Nye Borgerlige, der i en meningsmåling i denne uge scorede over fire procent. Nye Borgerlige ønsker netop lavere skat og strammere udlændingepolitik, så DF har brug for at vise synlig handlekraft på disse områder. Det vil regeringen give DF mulighed for. Og derfor ender det med et forlig.



Her og nu vælger Mette Frederiksen og Socialdemokratiet at køre kampagne på ønsket om, at det økonomiske råderum i statskassen alene skal bruges på mere velfærd - og ikke på lavere skat på arbejde. Det kan på kort sigt favne en pæn del af folkestemningen, men hvis DF kan skaffe både mere velfærd og lavere skat på arbejde, så vil Socialdemokratiet få et forklaringsproblem, som blot vil vokse frem til og efter næste valg.



For hvis almindelige lønmodtagere har fået 5000 kroner mere om året efter en skattelettese, vil de ikke finde det morsomt, hvis en S-regering vil kræve dem op igen og bruge pengene på endnu mere velfærd. Så derfor kan Socialdemokratiet i en regeringsrolle ende med at måtte konstatere, at der ikke er ekstra penge i det økonomiske råderum til de velfærdsforbedringer, partiet ønsker. I den situation kan S så blive nødt til at se på behovet for nye reformer - f.eks. senere pensionsalder - for at skaffe et nyt økonomisk råderum til den ekstra velfærd, som partiet lover. Ikke en let sag at håndtere for Mette Frederiksen og S, der netop har modsat sig højere pensionsalder ud over, hvad der allerede er aftalt.



Hverken S eller DF har scoret vælgere på den tætte alliance, som de to partier har præsteret. Det bliver inter­essant at se, hvordan vælgerne reagerer på kort og langt sigt, når S og DF vælger hver deres vej i forhandlingerne om skat og velfærd.



O.D.

