Mennesker før systemer

Jeg stiller op for Venstre i Skive til kommunalvalget den 21. november. Jeg har syv mærkesager, jeg vil præsentere som læserbreve her i avisen. I dag er vi nået til den tredje i rækken.



Vi skal sætte det enkelte menneske før systemet. Det er min helt grundlæggende tilgang til borgerens møde med det offentlige. Alle mennesker vokser af at blive taget alvorligt som individ, og vi skal tage udgangspunkt i borgerens behov og gerne give borgeren flere valg.



Vi skal simpelthen gøre hele den offentlige service så smidig og nemt tilgængelig som overhovedet muligt. Der må ikke være tvivl om, at dem, der har brug for- og krav på hjælp, skal have det uden at skulle kæmpe en sej kamp. Det er ikke lige det, man har overskud til, hvis man står med personlige eller familiære problemer.



Der skal arbejdes videre med tværfaglige helhedsorienterede indsatser for borgere og familier, som skal foretages af professionelt personale, som har berøring med mennesker og ved, hvad det drejer sig om.



Akkurat som virksomheder kun har en indgang til kommunen, skal unge uden for arbejdsmarkedet også have det for at sikre kortere vej til uddannelse og job. Hvis man møder forskellige personer, hver gang man møder kommunen, så kan det være meget demotiverende, hvis man har det svært i forvejen.



Vi har problemer med en gruppe unge, der aldrig rigtig kommer i gang, og det bliver en væsentlig opgave at gøre så meget som muligt for at give denne gruppe fodfæste. Skive Kommune er helt i top hvad angår beskæftigelse, og med denne succes har vi alle muligheder for at bygge videre på indsatsen ved at målrette den mod dem, der ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet.



Vi skal støtte et samarbejde mellem UU og Jobcentret, hvor vi skal tilbyde hjælp til de 15-16-17 årige i form af formidling af fritidsjob og lignende for, på den måde, at gøre det til en naturlig ting at have tilknytning til arbejdsmarkedet.



En af de helt store udfordringer i de kommende år er, at der bliver flere med demens. Derfor skal vi arbejde hårdt på at gøre Skive Kommune mere demensvenlig. Det kunne f.eks. være at etablere en specialiseret »demensby« i et eksisterende eller nybygget plejecenter. Der er afsat penge i Demenshandlingsplanen 2025 til at understøtte projekter. Her bør vi være fremme i skoene, så vi kan få del i det.



I disse år åbner mange fonde og pensionskasser op for investering i velfærdsopgaver. Det kan f.eks. være at få flere i gang med en uddannelse, mindske sygefravær eller afvænne misbrugere. Der sættes nogle mål, og investoren får kun pengene tilbage, hvis en række mål nås. En evt. økonomisk gevinst deles mellem kommunen og den private investor.



Jeg mener ikke, vi skal løse kernevelfærdsopgaver på denne måde, men til opgaver, som ligger lidt uden for kommunens normale kompetenceområde, eller hvor der ikke er penge til en ordentlig gennemførelse, synes jeg, vi skal undersøge og være åbne for nye muligheder.



Med venlig hilsen



Christian Vad Holm,



byrådskandidat



for Venstre,



Ulkærvej 35, Nr. Søby,



7840 Højslev

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her