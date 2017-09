En helt skæv reform

Den digitale udvikling buldrer fremad. Ny teknologi vinder indpas og betyder, at vores samfund herhjemme skal igennem en omstilling og indrettes på en anden måde. Og vi skal alle sammen lære nye ting. Jobs vil udvikle sig, mange vil få nye opgaver og nogle nye jobs.



Skal danskerne være klar til at løfte den opgave, har vi som samfund brug for at investere i uddannelse – og i indsats overfor de, der skal finde nye jobs. Det er en nøgle til fremtidens velfærd.



I den offentlige sektor har sparekniven været svunget så hårdt over de senere år, at man ikke kan følge med befolkningens udvikling og sammensætning. Det er en vigtig grundsten under et velfærdssamfund, der vakler. Derfor er det nødvendigt, at vi som samfund investerer i offentlig velfærd og sundhed.



Regeringens udspil til skattereform synes nærmest at gøre det modsatte. Man siger stolt for åbent tæppe, at der kommer større ulighed. Skattelettelser, hvor især de, der betaler topskat, får mange flere kroner mellem hænderne. Billigere biler – især de dyre biler, ophævelse af udligningsskat med mere. Her bliver reformen helt skæv.



Det får regeringens udmelding om, at det jo er HK’eren, der får mest ud af reformen, til at klinge temmelig hult. Det er trods alt de færreste af vores medlemmer, der kører rundt i dyre direktørbiler eller betaler topskat. Til gengæld koster mælken, brød og kød det samme henne i supermarkedet, uanset hvad man tjener.



Jeg har svært ved at se, at det er vores medlemmer i HK, reformen især skal komme til gode. Og jeg håber, at de kommende forhandlinger med partierne i Folketinget vil fjerne de uligsskabende forslag, så man i stedet prioriterer at investere i velfærd, der kommer os alle sammen til gode fremover.



Inger Stranddorf,



næstformand for



HK MidtVest,



Jægervej 12, 7800 Skive

