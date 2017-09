Spritbilist kørte i grøften

Fredag aften klokken 21.11 modtog Midt- og Vestjyllands Politi en henvendelse fra en borger, som havde lagt mærke til en bil, der var kørt i grøften på Lysenvej ved Vium i Salling. Og da anmelderen havde en mistanke om, at bilisten kunne være påvirket, sendte politiet hurtigt en patrulje til stedet.



Her fik man fat i bilisten, som var en 20-årig mand fra Salling. Da en alkometertest viste, at han havde en promille over det tilladte, blev han anholdt og taget med til udtagning af en blodprøve. Efter en kort afhøring blev sallingboen derefter løsladt, og resultatet af blodprøveanalysen kommer så til at afgøre, om der bliver et efterspil for ham, oplyser vagtchef Bjarne Askholm fra Midt- og Vestjyllands Politi.

