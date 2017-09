Åbent hus er bare et tilløbsstykke

Bilerne holdt i lange, skæve rækker langs begge sider af Sdr. Boulevard, og folk myldrede i en lind strøm ind på Skive Kaserne til det årlige åbent-hus arrangement lørdag. Indenfor på paradepladsen stod en stor del af soldaterne med ranke rygge på rad og række i deres militæruniformer. Der var taler, militærmusik og kanonsalut, som ledte tankerne tilbage til dengang, artilleriet havde hjemme her.



Og på kasernens store område var der traditionen tro et væld af aktiviteter, udstillinger og ansatte til både at gøre gæsterne klogere og give dem en ordentlig én på opleveren.



Selv om der er blevet holdt åbent hus på kasernen i mange år, tyder intet på, at interessen er faldende. Igen i år var der masser af gæster, stor spørgelyst og stor lyst til at prøve en lille smule af det, der er hverdagen for kasernens mange ansatte.

