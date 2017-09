Kvinde råbte på hjælp: Ville have politiet til at køre hende i banken

En 42-årig kvinde, som er en særdeles god bekendt af politiet, blev torsdag genstand for opmærksomhed, da politiet klokken 15.40 fik en anmeldelse om, at en kvinde råbte om hjælp ud af vinduet til en lejlighed på Jeppe Aakjærs Vej i Skive.



Da patruljen nåede frem, viste det sig, at det var den 42-årige, som havde råbt om hjælp.



Hun bad nu politiet om at blive kørt hen til sin bank.



Det ønske måtte patruljen venligt men bestemt afslå, konstaterer politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Peter Andersen



pean@skivefolkeblad.dk

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her