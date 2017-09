Taxachauffør udsat for vold i nat

Kort før klokken fire i nat blev en mandlig taxachauffør udsat for vold under udførelsen af sit arbejde i Skive.



Chaufføren var blevet prajet til en tur fra Østertorv, hvor en gruppe unge på fem personer ville ud at køre.



Chaufføren meddelte dem, at han kun kunne tage fire med, og det blev den femte, som så ikke kunne være i taxaen, så fortørnet over, at han slog chaufføren i hovedet, fortæller vagtchef Bjarne Askholm fra Midt- og Vestjyllands Politi.



Efter sin afskedssalut forlod gerningsmanden stedet, men han var genkendt.



Der er tale om en 20-årig mand fra Skive, som kan se frem til et snarligt besøg af politiet.



Og nu de alligevel skal snakke med ham, så begik han endnu en lovovertrædelse i forbindelse med sin bytur fredag aften og nat.



Klokken 23.17 var han impliceret i noget værtshusuorden på Midtskiws i Skive, hvor han i forvejen havde forbud mod at komme.



Han ønskede ikke at forlade stedet, da personalet bad ham om det, men han var dog alligevel forduftet, da politiet nåede frem, oplyser Bjarne Askholm.

