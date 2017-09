To sæler er blevet skudt i Skive Fjord

To ture på vandet.



Det var det eneste, en fisker, der havde fået bemyndigelse til at skyde to sæler i Skive Fjord, skulle bruge på at finde to sæler og skyde dem.



Det fortæller fiskeren til Skive Folkeblad. Han ønsker dog ikke sit navn frem af frygt for henvendelser fra dyreelskere.



- De blev begge skudt på samme morgentur torsdag i sidste uge, lyder det fra fiskeren.



I august gav Naturstyrelsen en erhvervsfisker lov til at regulere sælbestanden i Skive Fjord med to sæler.



Ifølge loven må den erhvervsfisker gerne give en fuldmagt til, at en anden kan skyde de to sæler, og det er sket i dette tilfælde.



Men de to dræbte sæler gør ikke den store forskel på fjorden, mener den fisker, der har skudt de to sæler.



- Jeg kunne have skudt 10 flere, men jeg holder mig til loven. Desværre hjælper to færre sæler ikke på de store problemer, sælerne skaber både i fjorden og i åen, siger fiskeren.



Tidligere har det været fremme, at også lystfiskere, lodsejere og fritidsfiskere langs Karup Å har søgt om tilladelse til at regulere sæler i åen.



Men den tilladelse blev ikke givet.



I forbindelse med de to skudte sæler i Skive Fjord blev Naturstyrelsen spurgt, om styrelsen var interesseret i at få de to sæler ind til undersøgelse.



Men det var Naturstyrelsen ikke, og i stedet er de to dræbte sæler nu begravet på en mark hos en landmand.

