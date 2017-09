Sælger svensk ejendom: Freja slår indtjeningsrekord

Transport- og logistikvirksomheden Freja Transport & Logistics Holding melder om ny indtjeningsrekord i første halvår.



Rekorden skyldes dog ikke den primære drift, men frasalg af en ejendom i Stockholm, oplyser Freja-koncernen i en pressemeddelelse om halvårsresultatet.



Freja Transport & Logistics, der har hovedkvarter på Viborgvej i Skive, rapporterer i forhold til første halvår 2016 om en vækst i omsætningen på 4 procent, så halvårsomsætningen nu nærmer sig 1,3 mia. kr.



Resultatet før skat for første halvår 2017 ender på et overskud på 41,5 mio. kr. imod 30,5 mio. kr. for samme periode i 2016.



I andet halvår af 2017 forventer Freja, at væksten øges marginalt. Omsætningen for hele året ventes at lande på 2,6 mia. kr. og resultatet før skat på mellem 60 og 65 mio. kr., oplyser Freja i pressemeddelelsen.



tj

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her