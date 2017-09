Travlhed ved popcornmaskinen

En travl, sjov og usædvanlig dag i Cinema 3 i Skive.



Den Store Biografdag i anledning af Kulturcenter Limfjords 50-års jubilæum har virkelig trukket folk af huse. Biografbilletter til 50 kroner og gratis popcorn er et koncept, der har slået an for alvor. På en normal søndag kommer der typisk 300 i biografen. I dag ventes så godt som alle 2000 biografbilletter at blive solgt.



Biografen har 10 mand i arbejde i dag mod de sædvanlige tre. Og en hed tjans har det ikke mindst været ved popcornmaskinen, som Asger Møibæk fra Skive tilbragte de første timer af sin 12-timers vagt på. Når popcornene nu er gratis, er der ikke mange biografgængere, der siger nej tak...

