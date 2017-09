Hyggestemning i Håsum

Hyggestemningen har lagt sig over Håsum Marked. Her på markedets tredje og sidste dag emmer markedspladsen af ro. Mange af kræmmerne har i det mindste tjent udgiften til standpladsen ind, og de fleste af gæsterne er gået i søndagsmode. Ingen ser ud til at have travlt. Der slentres og kikkes, udveksles et par bemærkninger.



Et sted på pladsen gør sidste skud på stammen krav på, at familien gør holdt. Han har fundet noget spændende. En dukke, der næsten er lige så stor som ham selv. Det tager lidt tid for far og mor at overtale ham til at fortsætte.



Det har ofte nok været regnvejr på Håsum Marked, men i år sidder vejret lige i skabet. Solskin og tørvejr. Perfekt for dem, der har en stand at passe. Perfekt til en slentretur for dem, der lige skal se, om der skulle være noget, de bare bliver nødt til at eje.

