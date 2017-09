En landmand måtte skynde sig at hoppe ud af sin mejetærsker, da den lørdag eftermiddag brød i brand under høstarbejdet på Hejlskovvej ved Lundø.



Det skriver Tv Midtvest.



Branden kom fra motorrummet, men tilstedeværende formåede at holde branden i skak, indtil brandvæsenet ankom.



- Det kunne have bredt sig meget mere. Så de har gjort et godt stykke arbejde, siger indsatsleder ved Nordvestjyllands Brandvæsen i Skive, Jan Nygaard Christensen, til Tv Midtvest.



Det skete kun materielle skader ved branden.