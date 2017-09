Kommune svarer på klage: Helt i orden at sommerhusejere rydder træer og buske ved fjorden

Er det lovligt, når nogle sommerhusejere ved Nymølle Strand har ryddet træer og buske og klippet vegetation ned på friarealet mellem sommerhusgrundene og skrænten?



En norsk sommerhusejer i området mener ikke, at det kan være lovligt. Og han har derfor rettet skriftlig henvendelse til Skive Kommune.



»Det kan da ikke være lov. Det blir klippet, så der er plen helt ut til skrenten«, står der blandt andet på norsk i mailen til kommunen.



Men de sommerhusejere, der har ryddet bevoksningen på friarealet for at få kig ud til fjordens vand, har ikke gjort noget ulovligt, lyder vurderingen i Skive Kommunes Byg og Miljø-afdeling.



- Det er ikke i strid med nogen lovgivning, mener biolog Louise Jensen, som lige nu er i gang med at formulere et svar til den pågældende sommerhusejer.



Hun forklarer, at fjorden gennem årene har »spist« meget af kyststrækningen.



Hun uddyber:



- Der har været beskyttet overdrev yderst, men det er væk nu. Kysten eroderer meget derude.



Louise Jensen forklarer, at i forhold til strandbeskyttelseslinjen - samt grundejerforeningens vedtægter for friarealet mellem sommerhusgrundene og Nymølle Strand - må man ikke lave terrænændringer som at fylde jord på eller fjerne jord. Og man må heller ikke plante nyt i større stil.



Men det er altså ikke en overtrædelse af strandbeskyttelseslinjen, hvis buske og træer i det tilbageværende friareal fjernes, fastslår kommunens biolog.



Det er ikke til denne artikel lykkedes at træffe sommerhusejeren bag skrivelsen til kommunen.



Skive Folkeblad har været ude at gå på friarealets stier.



Her traf vi sommerhusejer Åse Helms fra Kolding.



Hendes sommerhus har været i familiens eje siden 1966, da Åse Helms var 15 år.



Hun vurderer, at der siden dengang er forsvundet op mod 10 meter af skrænten mellem fjorden og hendes sommerhusgrund.



Hun har selv i de senere år været nødsaget til at fjerne nogle udgåede nåletræer på skrænten/friarealet mellem hendes grund og stranden.



Hun er dog bange for, at fjorden gør hurtigere indhug i kysten, hvis ikke der er nåletræer til at holde lidt på skrænten.



Men samtidig forstår hun godt de naboer, som har ryddet vegetationen:



- Jeg kan da godt forstå, at de gerne vil have udsigten. Men det betyder noget for skrænten, tror Åse Helms, der nu i 50 år har nydt skønheden og sensommer-roen ved Nymølle Strand.

