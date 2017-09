42-årig jagtes i røverilignende sag

En 42-årig mand er i politiets søgelys i en sag, der i juridisk forstand hører ind under røveriparagraffen, efter en episode på Virksund Camping lørdag aften.



Ved 20.10-tiden indfandt den 42-årige, formodede gerningsmand sig i campingpladsens butik, hvor han gik om bag disken og tog en flaske rom og to flasker cola uden at gøre mine til at betale. Da ekspeditricen, som er en 59-årig kvinde fra Hvalpsund, råbte ham an og forsøgte at stille sig i vejen, slog han hende over armen, hvorpå han fortsatte ud af butikken med tyvekosterne, oplyser vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Bjarne Askholm.



Den 42-årige bor et andet sted men færdes jævnligt på egnen, hvorfor mange ved, hvem han er, så derfor er politiet rimelig sikker på, at det er den rigtige, man har i kikkerten. Søndag formiddag havde man dog endnu ikke haft fat i ham.



Det, der får sagen til at falde ind under røveriparagraffen, er, at gerningsmanden ved brug af vold har skaffet tyvekosterne i sikkerhed. Når sagen til sin tid skal afgøres i byretten, vil der dog utvivlsomt ved strafudmålingen blive taget hensyn til de relativt udramatiske omstændigheder,

