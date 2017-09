To lokale løbere fra Skive Trailrunners, Lars Poulsen og Niels Henrik Hammer, tog i denne uge livtag med de franske Alper i et løb med udgangspunkt fra skisportsstedet Chamonix.



Og efter at have løbet i hhv. knap 12 og 19 timer, så endte de begge to med at opgive at gennemføre de 119 km, de ellers havde sat sig for.



- Klart en skuffelse, men der var ikke mere at køre med, hverken fysisk eller psykisk, erkender Lars Poulsen, der er 36 år.



De to var til start i et felt på 1850 og hvor to-tredjedele kom i mål inden for de 33 timer, der var afsat på en meget udfordrende rute.



- Der var godt 7000 højdemeter og så nogle meget smalle passager. Det var barsk, men det vidste vi godt - så vi er jo begge skuffede. Men det fælles var, at vores lår ikke kunne/ville mere.



- Jeg nåede ca. 69 km ud af de 119 - og det brugte jeg knap 12 timer på. Niels Henrik kom 75 km, og det tog ham 19 timer, så det siger lidt om strabadserne, siger Lars Poulsen, der ikke vil kalde turen spildt.



- Vi har haft en stor oplevelse og en stor udfordring, og det ligger fast, at vi begge to har gjort nogle erfaringer, hvis det skal have et forsøg mere, siger Lars Poulsen.



De to løbere tager turen hjem fra Frankrig i dag lørdag.



Også i Norge Skive Trailrunners er i øvrigt ikke kun aktive i Frankrig. En delegation er netop nu i Norge for at løbe »Telemarkens Tøffeste« - to mand løber 43 km, nemlig



Tom Damgaard og Tommy Krog, mens syv mand løber 81 km - det er Allan Fruergaard, Bo Georgi Kristensen, Kent Olesen Abrahamsen, Claus Primdahl, Bent Søgård, Bjarne Sørensen og Rasmus Thomsen.