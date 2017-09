- Septembers himmel er så blå...

- Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide.



Sådan er ordene i indledningen på Alex Garffs smukke, stærke efterårssang, og hans ord har de seneste dage i den grad været virkelighed. Når sommeren svigter lidt vejrmæssigt, kan september undertiden blive redningen for den sol og den blå himmel, vi gerne vil opleve.



Og mens det for to uger siden så broget ud med at få det sidste korn høstet, har der heldigvis siden været ophold i bygerne - og mulighed for høst. Og lørdag og søndag var det, som om september lige ville vise, hvad den måned kan præstere. Også på vores egn, hvor himmel og fjord blev september-blå, sol blev nydt og is blev indkøbt.



- Septembers himmel er så blå ...



Og weekendvejret tilsmilede alle på Skive-egnen. Børn legede muntert, brudepar smilede ekstra i solen, udendørs arrangementer blev tilløbsstykker af mennesker, hvad enten det var på Håsum Marked, åbent hus på Skive Kaserne eller noget helt andet. Og kom man ud fra biografens mørke - efter en af søndagens forestillinger til særpris på grund af KCL-jubilæet - så kom man ud i solens favntag.



Som Alex Garff beskriver det:



- Der er en søndagsstille ro



imellem træ’r og tage,



en munter glæde ved at gro,



som var det sommerdage.



Septembers himmel er så blå ...



Og tiden er så også kommet til, at der fra egne haver eller fra plantager kan tages hul på en af sensommerens øvrige glæder - de danske æbler. Det kan godt være, at de grønne franske æbler kan holde sig et års tid - men det er der så nok også en grund til - og der er intet som de skønne danske æbler, når det gælder vidunderlig æblesmag.



Og smukt beskrevet i sangen:



- De røde æbler løsner let



fra træets trætte kviste.



Snart lysner kronens bladenet,



og hvert et løv må briste.



Septembers himmel er så blå ...



Og så er der blomsterpragten, som rigt vælter frem med ekstra haveglæder i denne måned:



- Georginer spraglet gror



blandt asters i vor have,



så rig er årets sidste flor:



oktobers offergave.



- Septembers himmel er så blå ...



Taget i betragtning at vi intet kan gøre ved det, fylder vejret egentlig meget i menneskers liv. Måske også for meget. I hvert fald er det en overdrivelse, at der skal være så mange vejrudsigter i løbet af bare ét døgn ...



Svigter sommeren lidt som i år, kan vi altid håbe på, at sensommeren bringer den livgivende sol og den blå himmel. Det er samtidig en del af charmen her i landet, at vi virkelig oplever de fire årstider - og ikke kan tage noget for givet vejrmæssigt.



Vi kan også glædes ved skyer og regn, heldigvis, og vi ved, at solen kommer tilbage, som det skete i denne weekend med »postkort-vejr«.



- Septembers himmel er så blå.



O.D.

