En heldig kajakroer

I Sundsøre undrer man sig stadig over en manglende reaktion fra den kajakroer, der kæntrede den 16. juni og blev reddet af en flok hjælpsomme mennesker.



Muligvis har den ellers så erfarne roer været så chokeret over kæntringen og er det måske stadig, at han ikke har været i stand til at tænke klart og forstået situationens alvor.



Et sådant chok må vel efterhånden have fortaget sig, så han nu kan indse og indrømme, at han har været i livsfare og derfor skylder sine redningsfolk og hjælpere en stor tak.



For overhovedet at reagere oven på hændelsen kan han da i det mindste indrykke en annonce (uden navn!) med ordlyden »Tak til mine hjælpere i Sundsøre! En heldig kajakroer.«



Else Klit Kristensen,



Sundsørevej 11,



Sundsøre,



7870 Roslev

