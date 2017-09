Ældrepleje og omsorg

Her på det sidste har der været en del læserbreve vedrørende dette emne. Jeg mangler fokus på et bedre psykisk arbejdsmiljø inden for ældreplejen. Det er målet at have fokus på kost, bevægelse og trivsel. Også på trods af mange års sygdom er målet at bidrage til et godt liv med borgerens sygdom.



Det er vigtigt, at der hele tiden er fokus på den forebyggende indsats, men borgeren må også tage ansvar for eget helbred. Skive Kommunens sundhedspolitik er positiv læsning. Der er ikke tvivl om, at Skive kommune har de bedste hensigter med hensyn til sine borgere. Kommunen har fokus på kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)



Af nye tiltag faldt jeg over emnet »udviklingsdialog«, hvilket jeg finder særdeles interessant.



Ud med spørgeskemaer og ind med dialogen, med det formål at få skabt høj trivsel for medarbejdere og ledelse til gavn for borgene på Skive Kommunes ældrecentre.



Med henvisning til de efterhånden mange læserbreve vedrørende pleje og omsorg, må man erkende, at virkeligheden er en anden. Jeg har i flere år arbejdet inden for området og har de sidste 10 år været vidne til flere kollegaer, som er gået ned med stress. Nogle er aldrig er vendt tilbage til deres job. Personlig mener jeg ikke, det skal handle om økonomi, men mere om en ændring i det daglige inden for eksisterende rammer og ressourcer.



Det er ikke ok, at der kun er en på vagt om natten. De borgere der kommer på plejehjem i dag, er meget plejekrævende, og det stille store krav til den enkelte. For at fremme det psykiske arbejdsmiljø, mener jeg der bør være to personer om natten for at støtte hinanden.



Man kunne lave nogle opgaver om natten til gavn for de medarbejdere der skal møde ind om dagen. Det vil give mere tid til omsorg med henblik på rehabilitering. Jo mere borgeren kan selv, des mere livskvalitet vil den enkelte opleve i hverdagen. En ændring i aftenvagten, kan eksempelvis betyde et bad ved sengetid.



Jeg tror på vigtigheden i åben dialog. Dialog, dialog hvad kan der gøres inden for de rammer der er »tænk ud af boksen« frem for at forholde sig til »det plejer vi at gøre«. Personligt tror jeg på en proces med udviklings-dialog vil give en forbedring med udgangspunkt i det gode samarbejde, til gavn for både medarbejde og de borgere der har brug for omsorg.



Det vil på sigt nedsætte sygefraværet og herved også brug af dyre vikarer. Jeg vil opfordre alle til at læse bogen af May Bjerre »Når omsorg er den bedste medicin«. Hun har forstået at tænke ud af boksen til gavn for både medarbejdere og de beboere, hun har på sit plejehjem.



Med dette indslag er mit budskab: Prøv at se muligheder og vær ikke bange for nye tiltag. Det er dem som går ude på de forskellige plejehjem, der dagligt gør et fantastisk stykke arbejde og ved hvad der skal til, for at arbejdsvilkårene kan blive bedre til gavn for alle. Ved dialogmøder får alle en stemme. Det er vigtigt for, at der kan ske forandring.



Vibeke Pedersen



Munksgaard, (K),



Skånings Alle 2,



7884 Fur





