Asfalt på Fur

I tirsdags kunne man læse i Skive Folkeblad, at kommunen ved Villy Hansen ikke har hørt om huller i vejene på Fur.



Det er direkte usandt, da problemet har været fast punkt på dagsordenen til Ø-udvalgsmøderne de sidste mange gange.



Sidste gang var den 12. juni, og i referatet står der under pkt. 5: »Der mangler asfalt i Debel og Madsbad, og det er ikke tilstrækkeligt med lapperier. Der rettes henvendelse til teknisk direktør herom.«



Håber der snart sker noget.



Der kommer 250.000 turister til Fur hvert år. Det er ikke rimeligt, at store huller skal ødelægge hverken vores eller vore gæsters biler.



Med venlig hilsen



Dorte Christensen,



formand for Ø-udvalget,



byrådskandidat (S),



Hvirpgade 22,



7884 Fur

