22-årig fik slag foran værtshus

En 22-årig mand fra Skive skal både tilses af sin læge og sin tandlæge, efter at han ved tretiden natten til søndag blev slået i ansigtet af en anden mand foran værtshuset Zwei Grosse Bier Bar på Nordbanevej i Skive.



Ifølge vagtchef Bjarne Askholm fra Midt- og Vestjyllands Politi forsøgte andre tilstedeværende at fastholde gerningsmanden, som imidlertid havde held til at stikke af. Politiet ved ikke umiddelbart, hvem han er, men man sætter blandt andet sin lid til, at videomateriale fra vørtshuset vil kunne hjælpe med at få ham identificeret.

