Igen i år er en virksomhed fra Skive i finalen til at blive kåret til Årets Arbejdsplads.



Elektronikvirksomheden DEIF er blevet udpeget som én ud af tre virksomheder til at blive Årets Arbejdsplads 2017. Det skriver Fagbladet 3F.



Sidste år var Vikan fra Skive ligeledes i finalen, hvor Hotel Scandic Aarhus City endte med at få prisen.



Sundhed, trivsel, samfundsansvar De tre virksomheder, som netop er blevet udpeget til finalen i konkurrencen, er Munck Asfalt i Nyborg, som har egne asfaltfabrikker og både vedligeholder og laver nye veje. Det er DEIF i Skive, der laver styringsinstrumenter til energisektoren, herunder til vindmøller. Og endelig er det Malmos i Roskilde, en stor anlægsgartnervirksomhed med mange ansatte og fokus på nyanlæg og renovering.



På trods af de indlysende forskelligheder har de tre virksomheder fundet vej gennem dommergruppens nåleøje blandt i alt cirka 170 indstillinger, fordi de scorer højt inden for konkurrencens kriterier.



- Virksomhederne bedømmes efter samme kriterier, for eksempel løn og arbejdsvilkår, uddannelse, sundhed, trivsel og samfundsansvar. Derfor kan de godt sammenlignes på tværs af fag og brancher, siger sekretariatschef i 3F Anita Vium fra dommerkomiteen.



Medarbejderne nominerer De tre finalevirksomheder kan godt begynde at finde de gode historier frem, for dommerkomiteen starter bilerne og kører landet tyndt allerede mandag 11. september.



Dommerne består af 3F’s ledelse med forbundsformand Per Christensen i spidsen. Desuden har komiteen to eksterne medlemmer, ejer og administrerende direktør i Linak, Bent Jensen, og administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.



Det er kun medarbejderne selv, som kan foreslå deres egen arbejdsplads til konkurrencen. Det vil sige, at virksomhederne ikke kan foreslå sig selv.