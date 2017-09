Dantherm køber ind i udlandet: Tysk virksomhed opkøbt

Dantherm har købt et tysk firma, der er blandt de førende producent af mobile produkter til bygningsaffugtning i Europa.



Det skriver Dantherm i en pressemeddelelse.



Det tyske firma, Aerial, der har hovedsæde i Hamburg, har mere end 25 års erfaring med affugtning og har en arbejdsstyrke på 40 medarbejdere inden for salg, udvikling og produktion.



De største kunder findes inden for bygnings- og skadeserviceindustrien og vandværker.



Købet af Aerial er endnu et delmål i Dantherms vækststrategi, der indtil videre har resultateret i en stribe opkøb: Calorex Heat Pumps Ltd. i Storbritannien, Schönmann AG i Schweiz, Master Climate Solutions Group (MCS) i Italien, Polen, Rusland, Spanien og Kina samt købet af Water Surveillance i Danmark.



- Købet af Aerial udbygger vores portefølje af produkter til affugtning og gør os til markedsledende i denne industri. Tyskland er et vigtigt marked for os, og vi ser store muligheder i forhold til en styrket markedstilstedeværelse i Tyskland og et større produkttilbud til eksisterende og nye partnere og kunder i Europa, siger Torben Duer, CEO i Dantherm Gruppen.



- Jeg er glad for, at Dantherm er den nye ejer af Aerial. Det giver virksomheden, som jeg startede for mere end 25 år siden, flere muligheder for at vokse i og udenfor Tyskland og mulighed for at udvikle vores affugtningsteknologi til brug på tværs af Dantherm Gruppen.”



Karsten Meier, administrerende direktør i Aerial, er glad for handlen.



Aerial og Dantherm fortsætter på markedet som to individuelle brands og vil gøre brug af hinandens markeds- og produktstyrker og forsætte med at levere kvalitet og markedsledende produkter til vores kunder og partnere, siger Karsten Meier.“

