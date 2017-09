Ekstra millioner til lufthavn

Det går fremad med antallet af passager hos Midtjyllands Lufthavn.



Men ejerne, blandt andre Skive, Viborg og Holstebro kommuner, skal sende flere penge.



For selvom økonomien ser lysere ud for lufthavnen, som de seneste år har udvidet med flere daglige afgange og charterafgange, så mener ledelsen, at det på kort sigt er umuligt at skabe balance i regnskabet.



Nu skal byrådene i de ni ejerkommuner - der også omfatter Herning, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Struer - tage stilling til, om der skal ydes et ekstraordinært beløb i kommunalt støtte.



For fem år siden besluttede ejerne - som en konsekvens af færre passagerer - at bidrage med en kapitaludvidelse på 10 millioner kroner. Samme årsag var baggrund for, at ejerne også i 2014 besluttede at udvide kapitalen, og det er baggrunden for, at ejerne samlet har udvidet kapitalen med seks millioner kroner i både 2016 og 2017.



Kommunaldirektører fra ejer-kommunerne har allerede været til møde med lufthavnens ledelse.



Og det var på det møde, der blev truffet en beslutning om, at bede de enkelte byråd om at bevilge en ekstra kapitaludvidelse på i alt 12 millioner kroner.



Der er lagt op til, at de seks millioner skal udbetales i 2018, mens det resterende beløb stilles som garanti, hvis Midtjyllands Lufthavn i løbet af 2019 skulle få behov for pengene.



De enkelte kommuner har forskellige ejerandele i Midtjyllands Lufthavn, således at de to største kommuner, Herning og Holstebro, ejer mest - henholdsvis 28 og 18,5 procent.



Viborg ejer 12,6 procent, mens Skive Kommune ejer otte procent af lufthavnen.



Holstebro Kommunes økonomiudvalg skal på sit næste møde, der finder sted den 6. september, tage stilling til anmodningen. Her er der lagt op til, at Holstebro Kommune skal bevilget et beløb på godt 2,2 millioner kroner til kapitaludvidelsen.



Joan Thora E. Laurberg

