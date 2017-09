Landmand fra Sparkær dømt for mishandling af kreaturer

En landmand fra Sparkær er frataget retten til at have med dyr at gøre, efter han for nylig blev dømt skyldig i en sag, som drejede sig om grov mishandling af kreaturer.



Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.



Fødevarestyrelsens udsendte kom i november 2014 på besøg hos landmanden i Sparkær, der havde en besætning på 51 kreaturer.



Alle kreaturer bar præg af at være blevet særdeles dårligt behandlet.



35 køer gik permanent ude - også om vinteren. Det gjorde de, selv om de tydeligvis ikke blev fodret nok til at kunne holde til de lave temperaturer.



Fødevarestyrelsen fandt en enkelt ko på marken, som var decideret mager med fremstående knogler og stort set ingen muskler.



Derudover gik en anden ko og haltede på sit venstre forben uden at være blevet tilset af en dyrlæge.



Indenfor i stalden stod de resterende 16 kreaturer, som også alle var magre, sløve og viste tegn på misvækst, da Fødevarestyrelsens medarbejder fandt dem.



De havde store hoveder og små kroppe, hvilket er et klart tegn på, at de i længere tid har lidt af utilstrækkelig og forkert fodring.



Styrelsen kunne ved besøget dengang konstatere, at alle dyrene havde været udsat for uforsvarlig behandling, smerte, lidelse og angst, og det er den nu 60-årige landmand nu blevet dømt for.



Retten i Viborg har afsagt dom i sagen, og landmanden er idømt 30 dages betinget fængsel.



Den 60-årige landmand, der tidligere er blevet dømt for dyremishandling hele to gange, erkendte sig inden dommen skyldig i at have behandlet de 16 indegående kreaturer uforsvarligt, men han nægtede sig modsat skyldig i at have svigtet sit ansvar over for de 35 udegående dyr.



Ud over straffen på 30 dages betinget fængsel er manden frataget retten til at eje og i det hele taget beskæftige sig med produktionsdyr i tre år.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: