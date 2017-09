Gik sandsynligvis efter tobak: Indbrud hos Spar-købmand i Stoholm

Natten mellem fredag og lørdag fik Spar-købmand i Stoholm Jørgen Pedersen ubudne gæster.



Kort inden klokken tre om natten brød de ind gennem et vindue til frokoststuen, hvorefter de brød en dør op til selve butikken, hvorfra de kunne komme videre til varelageret.



Jørgen Pedersen er mødt ind i sin ferie for at få styr på tingene.



- Jeg er ved at kigge overvågningen igennem, og jeg er ved at finde ud af, hvad de er kommet af sted med. Men jeg er ret sikker på, at de er gået efter tobak, for vi havde lige fået en levering af tobak fredag aften, siger Jørgen Pedersen.



Det er første gang i løbet af de godt to år, Jørgen Pedersen har været købmand i Stoholm, at hans butik har haft indbrud.



Og det er ikke så meget det, at de stjæler nogle ting, det er mere alt arbejdet ved det, der irriterer købmanden.



- Efter det her skal vi i gang med en forsikringssag, og der er håndværkere, som skal i gang med at rette op på skaderne, så det er meget frustrerende, lyder det fra Jørgen Pedersen.



Tidligere har Jørgen Pedersen jagtet en tyv, der stjal et par kartoner cigaretter i butikken. Dengang løb tyven og købmanden efter hinanden helt ned til stationen, inden tyven overgav sig. Det skete for godt et år siden.

