Lavede brandbælte: Snarrådig landmand hindrede markbrand i at brede sig

Det kunne have udviklet sig til en større markbrand, da der klokken 20.45 søndag aften gik ild i noget resthalm på en mark ved Nittrupvej i Otting mellem Balling og Oddense.



Men en snarrådig landmand fik selv begrænset ildens udbredelse ved hurtig indgriben, indtil brandvæsenet ankom.



- Meldingen lød på, at der var ild i 300-400 meter mark, men da vi kom derud havde landmanden helt styr på situationen. Han havde harvet hele vejen rundt om ilden, så den ikke kunne brede sig, fortæller indsatsleder ved Nordvestjyllands Brandvæsen, Jan Nygaard Christensen.



Dermed var der skabt et brandbælte, der gjorde brandfolkenes arbejde noget nemmere.



Det var ikke den eneste høst-relaterede brand, indsatslederen var ude til i weekenden .



På Hejlskovvej ved Lundø brød en mejetærsker i brand kort klokken 17 lørdag aften.



Her formåede de tilstedeværende landmænd også at holde ilden, der kom fra mejetærskerens motorrum, nede.



- De havde fået fat i fire seks kilos pulverslukkere og holdt ilden i skak, til vi kom. Så stor ros til dem, fortæller Jan Nygaard Christensen, der selv deltog i brandslukningen med vandsprøjten fra indsatslederbilen.



- Da brandbilerne kom, kunne de nøjes med at foretage den sidste efterslukning, siger Jan Nygaard Christensen, der regner med ,at mejetærskeren kan bruges igen, dog næppe i denne høst.



Selv om der altså har været to høst-brande i weekenden, har der i år totalt set været lidt færre høst-relaterede brand i forhold til andre år.



- Det skyldes nok det fugtige vejr, vi har haft, vurderer Jan Nygaard Christensen.

