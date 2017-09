Stort efteroptag hos Dania i Skive: 81 har taget hul på studierne

En del ekstra studerende er kommet til i løbet at august, så Erhvervsakademi i Dania fredag morgen kunne byde velkommen til i alt 81 nye studerende på de fire uddannelser, som man kan læse her i Skive.



For en måneds tid siden, da ansøgere over hele landet fik besked på, om de var blevet optaget, og der var overblik over ledige studiepladser, var tallene noget lavere, men Dania kan nu glæde sig over et stort efteroptag.



Især for serviceøkonom-uddannelsen så det skidt ud. Uddannelsen havde den 28. juli kun fem optagne, men det tal er nu steget til 13, og der er også stadig aktivitet, så yderligere et par stykker er på vej, oplyser campuschef i Skive, Cirsten Justesen.



Det er dog stadig en del færre end sidste år, hvor 24 gik i gang med at uddanne sig til serviceøkonom i Skive.



- Vi er udfordret i forhold til serviceøkonom-uddannelsen. Mange tænker alene uddannelsen som en turismeuddannelse, men på uddannelsen lærer de studerende også meget projektledelse og event og synliggørelse på sociale medier, ligesom de også har økonomidelen med, og det skal vi have fortalt til både de unge og virksomhederne, siger Cirsten Justesen.



Overordnet set er hun godt tilfreds med det samlede optag i år. I datamatiker-klassen er alle pladser fyldt med 30 nye studerende, og på uddannelsen til multimediedesigner er der også stort set fyldt op med 24 nye studerende.



Dog ærgrer det hende, at der kun er optaget 14 på uddannelsen til produktionsteknolog - ikke fordi det er tre færre end sidste år, men fordi nyuddannede produktionsteknologer er ganske ombejlede.



- Produktionsteknologerne får job alle sammen. Virksomhederne mangler medarbejdere med de kompetencer, de har. Så kan man spørge: »Hvorfor står de så ikke i kø uden for døren for at læse til produktionsteknolog?«. Men mange af dem har job i forvejen og skal se det som en karrierevej, selv om det betyder to år på SU, siger Cirsten Justesen.



- Derfor arbejder vi også med muligheden for, hvordan uddannelsen kan bygges op omkring en vurdering af den enkeltes kompetencer, så man kan komme igennem uddannelsen uden helt at sige sit job op, fortsætter hun.

