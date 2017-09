Skive skal møde FC København i kampen om DBU Pokalen

Skive IK får kam til sit hår i næste runde i pokaltuneringen.



FC København, der har vundet DBU Pokalen de seneste tre sæsoner, skal nemlig en tur til Skive, når klubben indleder jagten på sin fjerde pokaltriumf i træk og niende i alt.



Det blev en kendsgerning, da Dansk Boldspil-Union mandag middag foretog lodtrækningen til pokalturneringens tredje runde.



FCK er kommet skidt fra start i Alka Superligaen med en aktuel syvendeplads, men det samme kan man sige om Skive i 1. division, da klubben ligger sidst med blot to point for seks kampe i den næstbedste række.



Brøndby, der tabte finalen i sidste sæson, trak Ledøje-Smørum fra Danmarksserien, mens Superligaens tophold, FC Nordsjælland, tørner sammen med Vejgaard fra samme niveau.



FC Midtjylland skal en tur til Greve fra 2. division.



Det er en regel, at det lavest rangerede hold har hjemmebane, og derfor har alle superligaklubber altså udebane i tredje runde.



Den afvikles som udgangspunkt 19./20. september, men 26./27. september kan også blive bragt i spil.



Den komplette lodtrækning formede sig således (bemærk at ikke alle opgør i anden runde har fundet en vinder endnu):



* Middelfart - Viborg/AaB.



* Hvidovre - Husum/Helsingør.



* Vejgaard - FC Nordsjælland.



* Frederica - AGF.



* Fredensborg/HIK - Kjellerup/Silkeborg.



* Holbæk - Horsens.



* Ledøje-Smørum - Brøndby.



* Otterup - Randers FC.



* Skive - FC København.



* Vendsyssel/Brabrand - Sønderjyske.



* Slagelse B&I - Hobro.



* Hedensted IF - Lyngby.



* Greve - FC Midtjylland.



* Fremad Amager - OB.



* Næstved - HB Køge.



* VB 1968 - Jammerbugt.



