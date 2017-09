Andenplads og sølv til Kasper Foget

De to Skive-jockeys Kasper Foget og Mads Hviid Nielsen deltog i weekenden i EM for jockeys, der blev afviklet i Norge. Efter de fire løb endte Kasper Foget på en flot andenplads, mens Mads Hviis Nielsen blev syvende.



Kasper Foget startede konkurrencen flot ved at sejre med på første køretur, men endte uplaceret med den anden.



Mads Hviid endte som fjerde og anden, og begge var med i kampen om sejren inden de to sidste løb, der blev afviklet søndag aften i Drammen.



I det første løb endte Kasper Foget toer, efter føring fra start, til kort før mål. Det betød, at Kasper Foget inden sidste afdeling var toer efter hollandske Danny Brower.



Hans køretur fik det perfekte løb i ryg på den førende, men faldt fra ned gennem opløbssvinget.



Hollænderen holdt fanen højt, og med en tredjeplads i sidste afdeling endte han som en sikker vinder.



Dansk Hestevæddeløb fik en kommentar fra Mads Foget, efter løbene:



- Alt i alt er det helt i orden og jeg er rigtig fint tilfreds med sølv, men det var faktisk lidt synd, at jeg med min sidste køretur i koldblodsløbet fik en punktering med en omgang tilbage, da den irske kusk kørte på mit hjul, fortæller Kasper Foget.



- Det er også vigtigt med håneretten over for Mads, men det har været et rigtigt godt arrangement, hvor vi er blevet vartet godt op, lyder det fra Kasper Foget, der søndag aften endnu ikke havde haft tid til at fejre sit EM-sølv, da han var på vej tilbage til Danmark.

