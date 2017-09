Tyrkiet i EU? - Lyt til »Mutti«

Alt for længe har EU’s regeringschefer gået rundt om den varme grød - Tyrkiet som muligt EU-medlem. Forhandlinger er foregået i årevis, og det på trods af at det længe har været åbenlyst, at Tyrkiet slet ikke kunne leve op til EU’s krav.



Og efter præsident Erdogans voldsomme udrensning af politiske modstandere og åbenlyse problemer med presse- og ytringsfrihed det seneste år har den tyske kansler Angela Merkel nu endelig sagt fra, så det kan høres helt til Ankara:



- Det står klart, at Tyrkiet ikke bør blive medlem af Den Europæiske Union, sagde Merkel - og efter dette »nein« fra den tyske »Mutti« begynder andre regeringsledere også at sige fra, herunder den danske statsminister. - Jeg kan slet ikke se det Tyrkiet, vi oplever i dag, blive medlem af EU. Erdogan har i virkeligheden selv lukket døren til EU, siger Lars Løkke Rasmussen nu. Nu må man så håbe, at der holdes fast i disse udsagn, som vil glæde et stort flertal af befolkningerne i EU-landene.



Hvis der er konsekvens i udmeldingerne - og de ikke bare er til politisk pynt og profilering - så bør EU stoppe forhandlinger om optagelse af Tyrkiet som medlem. Det er ikke forhandlinger, der giver mening. Og så kan man også lukke for den kasse, der i øjeblikket giver Tyrkiet næsten fem milliarder kroner om året som led i optagelsesforhandlingerne.



Tyrkiet er medlem af NATO, og der er sikkerhedspolitiske interesser i at beholde landet som medlem. Men også som NATO-medlem bør Tyrkiet slå ind på en demokratisk vej med blandt andet ytringsfrihed.



I forhold til EU-medlemskab har der altid været noget kunstigt over Tyrkiets interesse. Det kan godt være, at Tyrkiet er med i Det Europæiske Melodi Grand Prix og i EM- og VM-kvalifikationskampe i Europa, men størstedelen af landet ligger jo strengt taget slet ikke i Europa! Læg så dertil mangelfuldt demokrati og manglende ytringsfrihed kombineret med præsident Erdogans stadig voldsommere angreb på Europa - og det begynder at se helt skævt ud med rimeligheden i fortsatte EU-optagelsesforhandlinger med Tyrkiet.



Selv om EU-lederne ikke siger det officielt - fordi det vel anses som politisk ukorrekt - så er de heller ikke upåvirkede af, at der i lyset af de senere års islamistiske terror i Europa vil være meget lidt lyst til at gøre omkring 80 millioner muslimske tyrkere til EU-borgere med risiko for, at blot en del af dem vil blive yderliggående islamister eller i det hele taget skubbe på en udvikling i Europa i retning af øget islamisering. Det er med god grund ikke et borger­ønske i de europæiske lande.



Det skal nu vise sig, om Angela Merkel kan få totredjedele af EU-landene til at gå med til, at forhandlingerne med Tyrkiet stoppes. Få har vel reelt nogensinde ønsket, at forhandlingerne skulle føre til medlemskab. Det har i virkelighedens verden været rent tidsspilde med den tilføjelse, at det vel har været et håb, at forhandlingstråden ville få Tyrkiet til at blive mere demokratisk. Men det er gået lige omvendt.



Det er 30 år siden, Tyrkiet søgte om EU-medlemskab, og der er forhandlet i 12 år - mest på skrømt. Nu bør virkeligheden tage over. Angela Merkel har tidligere talt om muligheden for samarbejde mellem EU og Tyrkiet i et partnerskab uden medlemskab. Det lyder langt mere realistisk.



Tyrkiet som EU-medlem? Det sker ikke. Og det bør ikke ske. Lad »Mutti« få ret.



O.D.

