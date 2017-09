Forskønnelse af Skive by og land

I Socialdemokratiet har vi længe haft fokus på, hvordan vi kan få Skive by til at fremtræde mere spændende for byens borgere og mere tiltrækkende på potentielle tilflyttere. En af måderne har været forskellige byudviklingstiltag, som har fundet sted gennem en del år, og en anden måde er at lave en forskønnelse af indfaldsvejene ind til Skive by.



I gennem flere år er der blevet arbejdet med en plan for en forskønnelse af Viborgvej, en plan som nu er offentliggjort, og som vil forandre vejen fra at være en lidt kedelig, støvet hovedfærdselsåre, til at være en hyggelig, grøn og borgervenlig vej. Tiltagene vil desuden være med til at nedsætte hastigheden og medvirke til, at tung trafik som ikke har nogle ærinder i midtbyen vælger at tage omfartsvejen rundt om byen.



En anden plan for indfaldsvejene, der gerne skulle blive en realitet inden for overskuelig fremtid, er en forskønnelse af Resenvej, som er en af Skive bys andre trafikerede indfaldsveje til centrum. Også denne vej trænger til et gevaldigt løft, og jeg håber, at vi vil se den på kommunens budget et af de først kommende år.



Jeg er sikker på, at disse tiltag sammen med en udvikling af Big Blue, et forhåbentligt snarligt køb og en efterfølgende udvikling af slagterigrunden og en fortsat udvikling af Maritime Drømme, vil være med til, at nye borgere får øjnene op for Skive Kommune, og dens unikke placering ved å og fjord.



Men Skive by er ikke det eneste sted, som trænger til forskønnelse, og derfor er det vigtigt, at vi ansvarlige politikere også bakker op om borgertiltag i kommunens mindre landsbyer. Der skal også være plads til byudvikling i de mindre landsbyer, vi skal have fjernet mange flere faldefærdige huse i Salling, og unikke tiltag som for eksempel Aquaparken i Glyngøre støttes.



Der skal ske noget i hele Skive Kommune. Det er vigtigt, at alle borgere føler, de er en del af kommunen og bliver set og hørt.



Med venlig hilsen



Niels Ole



Damgaard Nielsen,



Medlem af



Skive Kommunes



Økonomiudvalg



og TMU (S),



Kastanievænget 66



7800 Skive

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her