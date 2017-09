Advarsel til borgerne på Fur

Mandag den 4. september havde Dorte Christensen, formand for Ø-udvalget på Fur, et læserbrev i avisen angående vejenes tilstand i Debel og Madsbad.



Vi er et hold naboer fra Søby, som gerne vil advare på det kraftigste mod at få lagt ny »asfalt« de nævnte steder. Vi har på en strækning på ca. tre kilometer fået lagt ny »asfalt«. Det består af en omgang tjære, hvorpå man har smidt en mængde granitskærver.



Det betyder for os, der ikke kører i traktor - men i bil, at vi må finde os i, at skærverne flyver til højre, venstre og under bilen, som så kan resultere i, at skærverne skrammer bilen og i værste tilfælde sætter sig fast i bremseskiverne.



Kommer der en modkørende, der overholder fartgrænsen, som her er 50, kan man høre, hvordan skærverne rammer bilen. Det ville faktisk være bedre med en gammeldags grusvej.



En opfordring til jer på Fur fra os: Spørg om I må få lappet hullerne og ikke få lagt nyt »asfalt«. Man kan kun undre sig over valget af denne type, det er vel næppe prisen, der har været afgørende for valget.



Med venlig hilsen



Anna Grethe Nielsen



Søbyvej 47,



og Trine Troelsgaard,



Søbyvej 45,



7840 Højslev

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her