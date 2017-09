Byggesager behandles hurtigst i Skive Kommune

Først sendte en analyse fra Dansk Byggeri Skive Kommune til tops, når det gælder sagsbehandlingstiden for byggesager.



Nu er det en undersøgelse fra Dansk Industri, (DI), der placerer Skive som landets bedste, når det gælder byggesager.



De seneste år er det generelt set lykkedes for Skive Kommune på flere punkter at blande sig i toppen, når det gælder de parametre, som undersøgelserne fokuserer på.



- Man kan sige, at siden DI begyndte at gennemføre undersøgelsen i 2010, er vi samlet set rykket kraftigt frem fra en placering som nummer 76. Og med de mindre udsving der altid vil være i den slags målinger, har vi stabiliseret os i den bedste fjerdedel af erhvervsklimamålingerne. Det er værd at bemærke, at vi opnår flere placeringer i top 10 på en række vigtige parametre, siger borgmester i Skive, Peder Christian Kirkegaard, (V).



Men det kniber med infrastrukturen, og det kniber med at tiltrække arbejdskraft, viser undersøgelsen.



Lav ledighed skærper behovet for flere medarbejdere under den aktuelle økonomiske optur.





