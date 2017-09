På Resen Skole har de en lidt speciel medarbejder.



Firbenede Thomas er ansat til at hjælpe eleverne med koncentrationen, og selv om han ikke har nogen seminarieuddannelse, er både børn og voksne meget glade for det, golden retrieveren byder ind med på arbejdspladsen.



Historien om Thomas og hans skolearbejde, er flere gange gået landet rundt og i mandags var han en tur i TV2’s Go’Morgen Danmark, hvor hans ejer, Rikke Kilschow Espersen fra Skive, fortalte om Thomas.



- Der er rigtig stor opmærksomhed omkring det arbejde, vi laver, og efter udsendelsen var der mange, der skrev og sagde at vores arbejde er fantastisk og skønt, siger Rikke Kilschow Espersen til Skive Folkeblad.



Rikke og Thomas har været gennem mediemøllen tidligere, og især en udsendelse gjorde parret landskendte.



- Vi er blevet interviewet af alle mange magasiner, og vi har også været i TV flere gange. Vi var blandt andet i TV-avisen, hvor de sagde, at klippet med Thomas sprang rammen, og at de aldrig havde haft et klip, der var blevet set så mange gange, siger Rikke Kilschow Espersen.



Rikke, der til daglig er lærer på Resen Skole, arbejder også med at uddanne andre hunde, så de kan indgå i undervisningen på skoler over hele landet.



Sammen med hundeadfærdsbehandler Irene Jarnved, har hun startet danmarks første uddannelse for skolehunde.



- Vi håber, at vi kan gøre det endnu mere udbredt at bruge hunde i undervisningen. Danmark er lidt bagefter på det her område, så vi håber, at vi med vores uddannelse kan være med til at sprede budskabet og gøre det mere almindeligt at bruge skolehunde, siger hun.



På Go’Morgen Danmarks facebook-side er der også masser af ros til Thomas og Rikke Kilschow Espersen.



- Ville ønske de gjorde det på mine børns skoler, skriver Annette Søgaard.



- God ting for børnene - dejligt at man finder ud af at hundene kan bruges i hverdagen, skriver Elin Rasmussen.



- Fantastisk idé <3 <3 <3, skriver Mette J.



- Han er bare fantastisk, skriver Tina Hansen.