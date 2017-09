Badmintonklub træt af tomme øldåser: Max én øl efter træning!

Efter en hård badmintonkamp en hverdagsaften vælger en del voksne at skylle kampen ned med snak og en øl eller to i omklædningsrummet.



Men fra denne sæson må der maksimalt nydes én øl per person, når der spilles badminton i Resen Hallen.



Det har Skive Resen Badmintonklub meddelt deres medlemmer forud for sæsonen.



- Vi havde et par episoder sidste sæson, hvor der lå tomme øldåser i skraldespanden, og det er et uheldigt signal at sende til de skolebørn, der bruger hallen dagen efter. Derfor opfordrer vi også vores medlemmer til at tage flasker og dåser med, når de går, siger formand Kirsten Møller Nielsen.



Opfordringen med maksimalt én øl kommer på baggrund af, at Resen Skole, som hallen hører under, er et alkoholfrit område.



Men skolen ved godt, at det er et ømt område at røre ved.



- Som udgangspunkt vil vi gerne holde skolens område fri for alkohol, og alkohol er også forbudt på matriklen. Men samtidig vil vi ikke forhindre, at nogle voksne nyder en øl i forbindelse med sport, hvis de selv rydder op, siger viceskolelederen på Resen Skole, Peter Kjærsgaard.



Det er også kutyme, at der hvert år holdes julefrokoster i badmintonklubben, men det plejer at foregå i Skive Resen Badmintonklubs klublokale, og det er ikke hensigten, at der bliver pillet ved alkoholindtaget der.



- Julefrokosterne vil vi ikke gå ind og ændre på. Det foregår i vores eget klublokale, så det er lidt noget andet, siger Kirsten Møller Nielsen.



Og den er Resen Skole helt med på.



- Det er helt op til badmintonklubben selv, hvor meget der bliver drukket i forbindelse med en julefrokost i deres eget klublokale, siger Peter Kjærsgaard.

