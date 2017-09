Anholdelse eskalerede: 32-årig ville ikke med politiet

En politipatrulje måtte tage de mindre behagelige metoder i brug, da den mandag mødte op ved et sommerhus i Virksund for at anholde en 32-årig mand, som sættes i forbindelse med en røverilignende episode i butikken på Virksund Camping lørdag aften.



Ifølge politiets sigtelse indfandt den 32-årige sig i butikken klokken 20.10, hvorpå han gik om bag disken og tog en flaske rom og to halvliters colaflasker. Da han ville forlade butikken uden at betale, blev han råbt an af ekspeditricen, som han derpå slog på underarmen, inden han stak af i østlig retning med retning mod dæmningen.



Det er slaget mod ekspeditricen i forbindelse med bestræbelser på at skaffe tyvekoster i sikkerhed, der i lovens forstand får episoden til at falde ind under røveriparagraffen. Gerningsmanden endte dog med at efterlade flaskerne i butikken.



Den 32-årige er kendt i området, og derfor voldte det ikke politiet alt for store problemer at finde frem til ham.



Den 32-årige ville imidlertid ikke med, da politifolkene kom for at anholde ham. Episoden eskalerede, og patruljen måtte trække en peberspray, som den 32-årige blev sprøjtet i øjnene med, hvorefter det var muligt at anholde ham, oplyser Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.



I forbindelse med anholdelsen foretog politiet ransagning af sommerhuset, og da ransagningen bragte en joint og 0,4 gram hash for dagens lys, blev den 32-årige også sigtet for brud på lov om euforiserende stoffer.



Den 32-årige fik senere mulighed for at skylle øjnene. Under afhøringen nægtede han sig skyldig i røveri. Da afhøringen var slut, blev han løsladt, fortæller Niels Bach.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: