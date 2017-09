Politiet efter trafikuheld: Stol ikke på andre

- Lad nu være med at lade andre trafikanter være jeres garanti for, at der ikke kommer noget.



Sådan siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive dagen efter et færdselsuheld, der skete mandag klokken 8.03 i krydset mellem Møllegade og Frederiksdal Alle ud for Vor Frue Kirke i Skive.



En 57-årig mand fra Skive skulle i sin personbil svinge til venstre ind på Frederiksdal Allé. En modsat holdende lastbilchauffør, som spærrede for den 57-åriges udsyn, vinkede ham frem, hvilket fik ham til at gennemføre svingningen. Derved stødte han sammen med en 17-årig ung mand, som kom kørende på knallert ad Møllegades cykelsti i østlig retning, oplyser Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.



Heldigvis slap knallertkøreren uskadt fra uheldet. Den 57-årige undgår dog ikke en sigtelse for ikke at overholde sin vigepligt, fortæller Niels Bach.

