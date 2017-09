Traktor svingede til venstre under overhaling: Defekt blinklys var årsag til trafikuheld

Et defekt blinklys på en traktor var en væsentlig del af årsagen til et færdselsuheld, der mandag formiddag skete på Ballingvej vest for Tolstrupvej ved Hem.



Uheldet skete klokken 8.46, da en 59-årig kvinde fra Hem i sin personbil ville overhale en traktor. Da hun var midt i overhalingen, svingede traktorføreren imidlertid til venstre, hvorpå parterne kolliderede.



Der skete dog heldigvis ingen personskade, oplyser politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.



Traktoren blev ført af en 67-årig mand fra Fly. Sagen skal nu vurderes af politiets jurister for at finde ud af, hvad han skal sigtes for. Som minimum vil han blive sigtet for at køre med et defekt blinklys, vurderer Niels Bach.

