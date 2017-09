Anden gang på kort tid: Lastbil jorder træer og betonpiller

Huginsvej i Glattrup har ikke været heldig med besøg af lastbiler på det seneste.



Forrige fredag forvildede en lastbilchauffør sig ind på vejen og kørte et par træer og betonpiller på et hjørne i stykker.



I sidste uge var den igen gal.



Leif Jeppesen, der bor på Huginsvej, skrev sådan her forleden på Glattrup-borgeres fælles side på Facebook efter det første uheld: »Lastbilchauffører, der tilsyneladende ikke kender internationale vejskilte og så alligevel bevæger sig ind i området. Resultatet af disse vildfarne chauffører kan ses på billederne, der viser resultatet af en østeuropæisk chaufførs kørsel i fredags - blot et eksempel af flere.«



Fredag kunne Diana Bay Sørensen, der bor på Lokesvej, så konstatere det tredje uheld i kvarteret, hun kender til. Denne gang gik det ud over hjørnet over for det, der blev ramt fredagen inden.



»Det er godt nok noget af en brandert, vedkommende har kørt med,« lød en kommentar til Dians Bay Sørensens opslag af billeder på Facebook.



Lastbilchaufføren til det seneste uheld, forlod også stedet uden at give sig til kende. Men også sidste gang blev vognens registreringsnummers noteret og videregivet til politiet, som har kontaktet vognmanden.



Uheldene hænger formentlig sammen med, at den sydlige ende af Thorsvej har været lukket på grund af vejarbejde. Vejen blev åbnet i fredags efter måneders vejarbejde.



- Skiltningen af omveje under vejarbejdet var forvirrende, når man ikke kender området. Jeg forstår ikke, at en lastbilchauffør ikke stopper og giver sig til kende, når sådan noget sker, siger Diana Bay Sørensen.



Hun sætter sin lid til, at trafikken af lastbiler på Thorsvej nu er slut. Lastbilchauffører må ikke køre ind i Skive by, uden de har et ærinde i byen. De skal bruge ringvejen omkring Skive.



Men det gør de altså ikke altid. Det bekræfter også Leif Jeppesen, der har boet på Huginsvej i mange år.



- Ved Thorsvejs kryds med omfartsvejen står et skilt, der viser, at det er forbudt at bruge Thorsvej til gennemkørsel med lastbiler. Det respekterer nogle lastbilchauffører ikke. Det er også derfor, at lastbilchauffører er blevet fanget af vejarbejdet på Thorsvej og derfor har været oppe på Huginsvej. En del af de lastbilchauffører, der bruger Thorsvej som genvej, kører som død og helvede. I fredags måtte en vejarbejder springe for livet, da han pillede skilte ned på Thorsvej. Vi vil meget gerne, at Skive Kommune gør noget for at forhindre lastbilchauffører i at køre ind på Thorsvej fra omfartsvejen, siger Leif Jeppesen.



Teknisk designer Mette Sørensen, er arbejder med trafiksikkerhed for Skive Kommune, har ikke hørt, at der er et generelt problem med, at lastbilchauffører bruger Thorsvej som genvej.



- Er der et problem må vi have politiet til at se på det, siger Mette Sørensen.



Hun vil tage kontakt til en kollega, der ved noget om, hvordan Skive Kommunes veje er registreret på GPS-kort. En GPS kan lede en lastbilchauffør ad en vej, han eller hun ikke må køre på.

