Ny N.C. Nielsen-maskine kan løfte 152 ton

152 ton er svimlende tungt.



Men det er, hvad N.C. Nielsens kommende »reach stacker« kan løfte på krogen.



Det oplyser N.C. Nielsen, der i en pressemeddelelse kalder maskine verdens nok største, stærkeste og mest kraftfulde reachstacker - en slags mobilkran til ekstremt tunge løft.



Den ekstreme løftekapacitet skyldes et stigende antal henvendelser fra shippingfirmaer, forsyningsbaser, havneterminaler og vindmølleproducente, oplyser N.C. Nielsen.



De efterspørger ikke blot tonstunge løft, men også yderst mobile maskiner, der sikkert, effektivt og manøvredygtigt kan løfte og flytte emnerne fra et sted til et andet sted.



Den nye reachstacker får en egenvægt på 110 ton, en bredde på 4,90 meter, en længde med nedslået bom på 15 meter og løfter altså 152 ton på krogen.



– Det meste på vores nye reachstacker er forstørret op i forhold til tidligere. Det kræver mange beregninger, prøvekonstruktioner og testforsøg, inden det kan lade sig gøre. Efter en meget spændende udviklingsproces er det dog lykkedes vores ingeniører at finde »formlen« til vores nye reachstacker, udtaler teknisk direktør Per Nielsen fra N.C. Nielsen.



Forarbejdet hos N.C. Nielsen er i fuld sving og man forventer at kunne levere den første reach-stacker sidst på året. De specialbyggede reachstackere bliver opbygget på fabrikken i Balling



og N.C. Nielsen forventer at sætte en mindre serie af maskinerne i produktion i 2018 for at imødekomme det stigende behov for de ekstremt tunge løft.

