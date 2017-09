Mens Morsø Kommune i år tager et ordentligt hop op ad Dansk Industris årlige rangliste over erhvervsvenligheden i kommunerne, så går Skive Kommune fem pladser tilbage fra en plads som nummer 17 til en 22. plads.



Skive Kommune ligger dog stadig højere end både Morsø Kommune, der nu indtager 39. pladsen og Viborg Kommune, der går ti pladser frem fra 49 til 39.



Holstebro Kommune ligger lidt højere - på en 14. plads. Det er én plads under sidste års placering.



I toppen ligger Ikast-Brande Kommune, der for syvende gang er kåret til Danmarks mest erhvervsvenlige kommune.



Sådan placerer kommunerne sig (sidste års placering i parentes): Holstebro: Nummer 14 (13)



Skive: Nummer 22 (17)



Morsø: Nummer 35 (63)



Viborg: Nummer 39 (49)



Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2017