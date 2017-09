SIK-glæde over besøg af FCK: »Det kan næsten ikke være bedre«

Det er 13 år siden, de var her sidst - og dengang kom de og vandt med 2-0, og der var ballade og hundebid på Engvej.



Alligevel står aprilmødet 2004 i pokalturneringen mellem Skive IK og FC København som en af de store kampe i SIKs historiebog - og nu gentager historien sig.



Mestrene og de mangedobbelte pokalmestre fra hovedstaden kommer nemlig igen til det nordvestjyske - således magede lodtrækningen til tredje runde sig mandag middag - og det udløste stort set udelt glæde i 1. divisionsklubben.



- Jeg vil sige, at det næsten ikke kan være bedre. Et af de tre store hold i dansk fodbold, og et hold, som trækker folk på stadion - og så sker det samtidigt i en periode, hvor de ser ud til rent sportsligt at være til at røre.



- Jeg er meget tilfreds, siger træner kim Kristensen. På samme hammel er direktør Kurt Larsen - selv om en sådan kamp også giver masser af ekstra arbejde til en i forvejen belastet administration.



- Men det skal vi kunne klare - og så mod et hold, hvor vi har en pæn chance rent sportsligt, siger Larsen med det rette glimt i øjet.



- Datoen arbejder vi på - vi regner med at få den fastsat i løbet af tirsdagen, siger Kurt Larsen, der selvsagt forventer at kunne tjene en pæn skilling på kampen - som det var tilfældet, da Skive IK i sidste sæson havde pokalbesøg af Brøndby.



Den eneste, der ikke er ubetinget tilfreds, er sportschef Rasmus Brandhof.



- Jeg kigger på det fra en ren sportslig synsvinkel - og jeg ville gerne have ventet en runde mere - inden vi fik f.eks FCK. Jeg havde personligt foretrukket lavest rangerede modstander og så avancement til fjerde runde - men når det skal være, så vil jeg ikke brokke mig nævneværdigt, siger han.



FC København har vundet DBU Pokalen de seneste tre sæsoner, skal en tur til Skive, og mestrene er på jagt efter sin fjerde pokaltriumf i træk og niende i alt.



FCK er kommet skidt fra start i Alka Superligaen med en aktuel syvendeplads, men det samme kan man sige om Skive i 1. division, da klubben ligger sidst med blot to point for seks kampe i den næstbedste række.



Brøndby, der tabte finalen i sidste sæson, trak Ledøje-Smørum fra Danmarksserien, mens Superligaens tophold, FC Nordsjælland, tørner sammen med Vejgaard fra samme niveau.



FC Midtjylland skal en tur til Greve fra 2. division.

