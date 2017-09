Livsfarligt lægesjusk i Viborg

Det er menneskeligt at begå fejl og at tage fejl - og mennesker i alle erhvervsfunktioner vil i løbet af deres jobkarriere have begået fejl. Store eller små. Men når f.eks. en læge fortsætter med at begå fejl på fejl, så er der behov for, at der hurtigt skrides effektivt ind i stedet for, at fejlene bare fortsætter med risiko for, at det kan koste menneskeliv.



Senest har der været forståeligt fokus på en mammografi-læge på sygehuset i Viborg og med fortid i Randers. Foreløbig har 10 kvinder fået udbetalt erstatning, fordi lægen helt overså deres brystkræft ved mammografi-undersøgelser. Og et tilsvarende antal kvinder har sendt klager til Patienterstatningen med mistanke om, at lægen også har overset brystkræft hos dem.



Som tidligere omtalt her i avisen er flere tusind kvinder blevet genindkaldt til ny undersøgelse for brystkræft, fordi det efterfølgende har vist sig, at der ikke var grund til at have tillid til lægens vurderinger. Det er en meget alvorlig sag, som har skabt forståelig bekymring i mange hjem.



- Hvis nogen havde reageret tidligere, var min og andre kvinders brystkræft formentlig opdaget langt tidligere, fortalte en kvinde i weekenden til Jyllands-Posten. Hun er nu i gang med et langvarigt kemo-forløb. Mens hun troede sig rask efter mammografi-undersøgelsen, voksede kræftknuden - som lægen havde overset - sig tre gange så stor. Lægen, der i så mange tilfælde sjuskede og tog fejl, havde hverken mærket på knuden eller taget en vævsprøve - en såkaldt biopsi.



Lægen, der stod bag de alvorlige fejl, kom til sygehuset i Viborg fra sygehuset i Randers, hvor han også havde begået fejl, men selv om begge sygehuse hører til Region Midtjylland, var der ingen udveksling af oplysninger om de alvorlige fejl, så de kunne fortsætte i Viborg.



Og det bliver værre endnu. Jyllands-Posten kunne i går berette, at den pågældende mammografi-læge - med så mange fejl i bagagen og med lægefaglig kritik fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn - i årevis var udpeget som faglig bedømmer ved ansættelser - netop på mammografi­området! Han er nu fratrådt sin stilling. Det kan tilføjes, at det var på tide ...



Der er tale om et aldeles chokerende forløb. En mammografi-læge, der allerede var klaget flere gange over i Randers og som havde fået lægefaglig kritik, kunne bare fortsætte fejltagelserne i Viborg. Som når fejl på fejl blev overset i SKAT, må det også undre, at der slet ikke var en ledende overlæge, der greb ind, når der begyndte at tegne sig et klart mønster med fejl og klager. Det er helt uholdbart, at en læge med stribevis af erstatningsager og disciplinærsager bag sig kan holde sig under radaren og få lov at fortsætte sit fejlbefængte arbejde i årevis. Uskyldige patienter har været taberne.



Hospitalsledelsen i Viborg har erkendt, at der - efter tidligere klager og erstatningssager med den pågældende læge - burde have været en bedre opfølgning. Det er mildt sagt. Internt i den enkelte region - og mellem regionerne - må der være et langt mere patientsikkert system, så røde lamper blinker i god tid både løbende, og når der skal ansættes læger.



Forløbet i sagen har vist, at et system, der holder hånden over alvorlige lægefejl, må erstattes af helt anderledes sikkerhed for, at de rette personer og myndigheder kan skride ind i tide.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her